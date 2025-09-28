Mia d'OD fait rire TikTok avec son histoire de plein d’essence!

Début du contenu principal.
Sur TikTok, il en faut parfois peu pour créer un moment viral… et Mia Bleu, qu’on a découverte à OD Andalousie, vient tout juste d’en donner la preuve!
La créatrice de contenu a lancé un débat aussi drôle qu’improbable à propos… du remplissage d’essence!
Dans une vidéo partagée sur son compte, Mia raconte qu’après avoir fait une préautorisation de 50 $ à la pompe, son réservoir s’arrête finalement à 47,91 $.
Problème: pour ne pas « perdre » la différence, elle insiste pour continuer à pomper, même si le réservoir est plein (et déborde!!!). Poussant la réflexion encore plus loin, elle se demande avec humour et un ton un peu fâché: si sa voiture déborde, pourra-t-elle récupérer son fameux 1,50 $ manquant? Les temps sont durs et la récession nous pousse tous à faire des économies où l'on peut, rappelle-t-elle!
Très vite, les commentaires ont afflué sous sa vidéo. Plusieurs ont ri d'elle, mais certains ont tenu à la rassurer en lui expliquant le fonctionnement des préautorisations:
«C’est une pré autorisation ma queen 😭 Ils te chargent juste ce que tu mets dans ton auto.»
«Girl, si tu l’utilises pas au complet, ça retourne sur ta carte automatiquement 😭.»
Un autre a même pointé du doigt sa technique en rigolant: « Bon de 1: trop fuller ton char peut fortement le dommager! »
Le consensus est clair: l’argent non utilisé lors d’une préautorisation n’est jamais perdu. Mia peut donc cesser de s’inquiéter!
Face au buzz inattendu, Mia a répliqué avec une nouvelle vidéo où elle dresse une liste de choses dont « elle se caliss ». Évidemment, son fameux moment à la pompe de gaz y figure… au plus grand plaisir de ses abonnés!
