Mia d'OD fait rire TikTok avec son histoire de plein d’essence!

Problème: pour ne pas « perdre » la différence, elle insiste pour continuer à pomper, même si le réservoir est plein (et déborde!!!). Poussant la réflexion encore plus loin, elle se demande avec humour et un ton un peu fâché: si sa voiture déborde, pourra-t-elle récupérer son fameux 1,50 $ manquant? Les temps sont durs et la récession nous pousse tous à faire des économies où l'on peut, rappelle-t-elle!

Très vite, les commentaires ont afflué sous sa vidéo. Plusieurs ont ri d'elle, mais certains ont tenu à la rassurer en lui expliquant le fonctionnement des préautorisations:

«C’est une pré autorisation ma queen 😭 Ils te chargent juste ce que tu mets dans ton auto.»

«Girl, si tu l’utilises pas au complet, ça retourne sur ta carte automatiquement 😭.»

Un autre a même pointé du doigt sa technique en rigolant: « Bon de 1: trop fuller ton char peut fortement le dommager! »