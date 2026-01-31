Mexique: Découvrez toutes les photos du voyage en famille de Jean-Nicolas Verreault!

Début du contenu principal.
Jean-Nicolas Verreault semble profiter pleinement d’un séjour ensoleillé au Mexique avec les siens!
L’acteur de STAT a récemment offert un rare moment de tendresse à ses abonnés en partageant via Instagram un carnet de souvenirs de famille pris sur une plage aux eaux turquoise.
L’acteur a publié plusieurs clichés où l’on peut voir sa famille savourer chaque moment du voyage, entre détente à la plage, moments à l’hôtel et paysages aux plages infinies!
On peut même voir les amoureux partager de tendres bisous, dans la piscine de leur hôtel!
Le couple, ensemble depuis près de 25 ans, forme une équipe soudée et inspirante. Jean-Nicolas Verreault et Jannie-Karina Gagné sont les parents de trois grandes filles, Mia-T, Marie-Simone et Romy, chacune ayant son propre parcours et ses défis.
L’aînée, Mia-T., vit avec un trouble du spectre de l’autisme ainsi qu’un trouble anxieux généralisé. Leur deuxième fille, Marie-Simone, compose avec un TDAH sévère, le syndrome de Gilles de la Tourette et plusieurs troubles d’apprentissage, dont la dyslexie, la dysorthographie et la dyscalculie. Quant à la plus jeune, Romy, elle est née avec le syndrome de Nager, une condition rare qui entraîne des malformations au visage et aux membres supérieurs, en plus d’une surdité.
Malgré ces réalités parfois exigeantes, la famille Verreault-Gagné démontre au fil des années une grande force et une belle solidarité! Ce voyage au Mexique semble être l’occasion parfaite pour décrocher du quotidien et créer de précieux souvenirs ensemble!
Une chose est certaine: ces images respirent le bonheur et rappellent à quel point Jean-Nicolas est, avant tout, un papa fier et profondément attaché à sa famille!