Mexique: Découvrez toutes les photos du voyage en famille de Jean-Nicolas Verreault!

On peut même voir les amoureux partager de tendres bisous, dans la piscine de leur hôtel!

Le couple, ensemble depuis près de 25 ans, forme une équipe soudée et inspirante. Jean-Nicolas Verreault et Jannie-Karina Gagné sont les parents de trois grandes filles, Mia-T, Marie-Simone et Romy, chacune ayant son propre parcours et ses défis.

L’aînée, Mia-T., vit avec un trouble du spectre de l’autisme ainsi qu’un trouble anxieux généralisé. Leur deuxième fille, Marie-Simone, compose avec un TDAH sévère, le syndrome de Gilles de la Tourette et plusieurs troubles d’apprentissage, dont la dyslexie, la dysorthographie et la dyscalculie. Quant à la plus jeune, Romy, elle est née avec le syndrome de Nager, une condition rare qui entraîne des malformations au visage et aux membres supérieurs, en plus d’une surdité.