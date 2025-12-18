Applications de rencontre: Maxence Garneau reçoit de drôles de messages après cette annonce des Traîtres

Dans cette même story Instagram, le créateur de contenu raconte qu’il vient de recevoir un message sur Grindr… uniquement pour savoir comment faire afin d’être sélectionné pour la prochaine saison de la populaire émission animée par Karine Vanasse.

Il a répondu sans détour à la personne :

«1. Je ne fais pas partie de l'équipe de casting.

2. C'est vraiment pas sur Grindr que ça se passe le casting des Traîtres.

3. Cruisez-moi donc à la place de parler de télé-réalité.»