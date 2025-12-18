Applications de rencontre: Maxence Garneau reçoit de drôles de messages après cette annonce des Traîtres

Début du contenu principal.
Dans une story Instagram, Maxence Garneau, que le public a découvert dans la première saison des Traîtres, explique recevoir des messages sur les applications de rencontres de personnes qui souhaitent participer à la prochaine saison de l’émission.
Découvrez le type de messages qu’il reçoit plus bas dans l’article.
Dans cette même story Instagram, le créateur de contenu raconte qu’il vient de recevoir un message sur Grindr… uniquement pour savoir comment faire afin d’être sélectionné pour la prochaine saison de la populaire émission animée par Karine Vanasse.
Il a répondu sans détour à la personne :
«1. Je ne fais pas partie de l'équipe de casting.
2. C'est vraiment pas sur Grindr que ça se passe le casting des Traîtres.
3. Cruisez-moi donc à la place de parler de télé-réalité.»
Le tout survient à la suite de l’annonce de l’animatrice, qui a confirmé que, pour la première fois, les personnes souhaitant déposer leur candidature pour Les Traîtres pourront le faire pendant une période de trois jours en janvier.
Maxence a également été invité au balado Apéro sexo, où il s’est confié sur son célibat et sur sa relation avec les applications de rencontre, notamment Grindr.
Sans filtre, il a avoué espérer encore faire une rencontre spontanée lors d’un party, dans un véritable coup de foudre. Il a aussi mentionné trouver épuisant le fait de toujours devoir recommencer le processus des premières dates.