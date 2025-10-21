10 choses que vous ne saviez pas sur l'influenceur Maxence Garneau

Début du contenu principal.
Le créateur de contenu Maxence Garneau était invité au podcast Le temps d’un flirt animé par Adam Déragon créateur·trice de contenu non binaire et diplômé·e en sexologie. Celui qu’on a vu dans Les Traîtres a dévoilé quelques faits sur lui que nous ne connaissions pas. Voici ce qu’on a appris!
Célibataire depuis un bon moment, l’ancien participant de l’émission Si on s’aimait est bien présent sur les applications de rencontres. Malheureusement, on lui écrit plutôt pour des conseils afin de participer à l’émission Les Traîtres ou pour lui poser des questions sur la télé. «J’attends qu’on me séduise. […] J’ai hâte d’une vie à deux», a-t-il lancé dans l’entrevue que vous pouvez visionner plus bas.
Si maintenant il affirme publier des photos qu'on peut retrouver sur son profil Instagram, il mentionne avoir déjà mis des photos de son corps dans le passé pour attirer des hommes.
Il explique que pour lui, «frencher c’est beaucoup plus important» que les relations sexuelles. D’ailleurs, il explique qu’il pratique différentes sortes de baisers langoureux en avançant qu’il peut pratiquer le «french ludique», «amical» ou encore un «french vraiment senti».
Il a étudié dans sa région natale, puisqu’il est diplômé de l’École supérieure en Art et technologie des médias (ATM), à Jonquière.
Il a été recherchiste sur plusieurs plateaux comme La semaine des 4 Julie, Dans l’œil du dragon et Le fabuleux printemps de Marie-Lyne entre autres.
Récemment, une vidéo qu’il a déposée sur son Instagram a fait rire ses admirateurs. Il avoue avoir participé à l’enregistrement de Tout le monde en parle où la méga star était invitée en 2014. Voyez le cliché dans la vidéo ci-dessous.
Cette année, il était aux commandes de OUI St-Jean. Il s’agit de la Fête nationale créée par l’organisation OUI Québec qui a pour mission de réunir les indépendantistes.
Le vidéoclip de Céline Dion de la chanson Ziggy (Un garçon pas comme les autres) qu’on retrouvait sur son album Dion chante Plamondon a eu un impact sur Maxence. Il affirme que c’était la première fois qu’il avait des «émotions en voyant des hommes un petit peu nus.»
L’influenceur angoisse souvent à l’idée que son réveille-matin ne sonne pas: «Il sonne et tous les voisins de ma rue peuvent l’entendre avant moi.»
Lors de son passage au podcast Ouvre ton jeu de Marie-Claude Barrette, il a affirmé avoir une envie de passer ses nuits à se blottir contre quelqu’un. Réécouter sa présence en cliquant sur l’extrait plus bas.