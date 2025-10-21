10 choses que vous ne saviez pas sur l'influenceur Maxence Garneau

2.Toujours sur les plateformes de rencontres, il a déjà osé mettre son corps plutôt que son visage.

Si maintenant il affirme publier des photos qu'on peut retrouver sur son profil Instagram, il mentionne avoir déjà mis des photos de son corps dans le passé pour attirer des hommes.

3. Il a le «french facile»

Il explique que pour lui, «frencher c’est beaucoup plus important» que les relations sexuelles. D’ailleurs, il explique qu’il pratique différentes sortes de baisers langoureux en avançant qu’il peut pratiquer le «french ludique», «amical» ou encore un «french vraiment senti».

4. Il est originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Il a étudié dans sa région natale, puisqu’il est diplômé de l’École supérieure en Art et technologie des médias (ATM), à Jonquière.