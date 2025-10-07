Maxim Roy révèle avoir menti au début de sa carrière anglophone

Début du contenu principal.
Maxim Roy a avoué avoir menti au début de sa carrière, affirmant à ses employeurs et collègues de la télé du Canada anglais qu’elle était Écossaise.
C’est lors de son passage au balado Standing By: The Terry & Ted Podcast que la comédienne qui a une carrière très prolifique dans les deux langues a effectivement abordé le sujet.
Maxim Roy a d’abord mentionné qu’il y a plusieurs années, dans les séries du Canada anglais, c’est comme si les Québécois n’existaient pas.
Elle a ensuite précisé:
«Je me souviens que quand j’ai commencé à travailler dans ce marché, je disais que j’étais Écossaise. Je disais aux agents de casting que j’étais une descendante de Rob Roy [un célèbre hors-la-loi, marchand de bétail et héros populaire écossais].
J’ai menti, j’ai inventé une histoire disant que j’étais Écossaise, pas Québécoise. Parce que nous n’existions tout simplement pas à la télé du Canada anglais.»
Maxim Roy a aussi abordé le succès télé Shoresy, cette série canadienne lancée en 2022 qui suit un joueur de la ligue senior de l’Ontario, dans laquelle elle tient la vedette.
«Ce qui est étrange, c’est que le Québec ne connait pas Shoresy. Quand je parle de ce succès, les gens n’ont aucune idée. Et pourtant, ça a été vendu partout dans le monde!
Et ce qui est génial [avec cette série] c’est qu’il y a plusieurs comédiens Canadiens-français [dont certains] qui ne parlent même pas en anglais.
Et je ne crois pas que ça a été fait avant, c’est comme si on [les Québécois] n’existait pas.»
Si vous non plus ne connaissez pas Shoresy, je vous invite à vous plonger dans cet univers dérivé de Letterkenny.
On y suit l'arrogant et mystérieux joueur de hockey du même nom alors qu'il rejoint une équipe en difficulté dans une ligue senior de l'Ontario, avec l'objectif de ne jamais perdre un match.
Les 4 premières saisons sont d’ailleurs disponibles sur Crave et prêtes à être dévorées.
