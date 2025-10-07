Maxim Roy révèle avoir menti au début de sa carrière anglophone

Maxim Roy a aussi abordé le succès télé Shoresy, cette série canadienne lancée en 2022 qui suit un joueur de la ligue senior de l’Ontario, dans laquelle elle tient la vedette.

«Ce qui est étrange, c’est que le Québec ne connait pas Shoresy. Quand je parle de ce succès, les gens n’ont aucune idée. Et pourtant, ça a été vendu partout dans le monde!

Et ce qui est génial [avec cette série] c’est qu’il y a plusieurs comédiens Canadiens-français [dont certains] qui ne parlent même pas en anglais.

Et je ne crois pas que ça a été fait avant, c’est comme si on [les Québécois] n’existait pas.»