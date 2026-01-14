En larmes sur scène, Sara Dufour s’adresse à son amoureux

Début du contenu principal.
Alors qu’elle se produisait sur scène à Rimouski, Sara Dufour a interrompu son spectacle pour s’adresser à son amoureux, Dominique Hudson.
Elle a souligné que son conjoint avait mis ses propres projets sur pause pendant plusieurs années afin d’assurer la direction artistique de sa tournée. En s’adressant au public, l’émotion a rapidement gagné la chanteuse, qui a fondu en larmes sur scène.
Dans une touchante vidéo publiée sur ses médias sociaux, la chanteuse, très émotive, raconte que Dominique l’a accompagnée tout au long de sa tournée, entamée le 31 janvier 2024 et qui se terminera le 31 janvier 2026. Toutefois, il ne sera pas à ses côtés pour les dix derniers spectacles, puisqu’il s’apprête à réaliser l’un de ses rêves.
«Il y a 20 ans, son rêve était de faire partie de la comédie musicale Don Juan, il avait été auditionné. Et finalement, 20 ans plus tard, ils l'ont appelé parce qu'ils voulaient absolument que ce soit lui qui fasse le rôle Don Carlos.»
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir la touchante vidéo:
C’est hier soir que Dominique s’est envolé vers Paris, avant de monter sur scène en Bulgarie, en Serbie et en Chine.
Le chanteur a partagé la grande nouvelle sur ses médias sociaux, exprimant toute la fierté qu’il ressent de pouvoir enfin réaliser ce rêve qui lui tient tant à cœur.
Sara Dufour poursuit sa tournée à travers le Québec. Le 15 janvier, elle s’arrêtera en Abitibi, à Rouyn-Noranda, puis le lendemain à Val-d’Or. Elle conclura cette grande tournée le 31 janvier à Sainte-Agathe-des-Monts.
Les dates sont disponibles ici.
Vous aimerez aussi: