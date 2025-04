Son nourrisson collé au coeur, Mélissa Bédard reprend ce succès d’Aerosmith

Mélissa Bédard nous a donné des frissons en nous permettant d’être témoins d’un moment de grâce entre son bébé Aaron et elle.

C’est dans une vidéo déposée sur Instagram que la chanteuse, comédienne et animatrice a partagé l’extrait, inscrivant : «Une vidéo pour remplir votre dose d’amour 🥰 c’est à la bonne franquette comme on dit! Mon anglais est pourri, mais j’ai beaucoup de plaisir hahaha. I Dont Want To Miss A Thing de Aerosmith.»

On doit avouer qu’on n’a pas le temps de porter attention à son anglais, trop hypnotisés par la scène touchante.