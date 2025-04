Mélissa Bédard: il faut voir ce moment tendre entre Sisi et son petit frère

La jeune fille âgée de 5 ans semble adorer son petit frère puisqu'elle le couvrait de bisous. Tellement que Mélissa Bédard l'a surnommée «la petite mère». La scène était trop mignonne.

Ensuite, pendant que le tout petit dormait, Sisi lui a offert un joli cadeau: une belle image d'un Pokémon.

On sent que la fillette veut déjà tout partager avec son petit frère et ce doit être tellement attendrissant en tant que maman, d'assister à ce genre de scène. On peut s'imaginer que la famille de sept enfants est tissée serrée et que l'arrivée de Aaron n'a fait que les rapprocher encore plus.

Par ailleurs, à la fin mars la chanteuse a annoncé a annoncé qu'elle sera au coeur d'une nouvelle série traitant de son quotidien atypique de mère et artiste. Ce sera disponible dès l'automne prochain.