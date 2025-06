Mariana Mazza était très bien accompagnée sur le tapis rouge

Mariana Mazza n'était pas seule sur le tapis rouge hier soir!

Pour la grande première de Chicago, où tout le gratin québécois était réuni, l'humoriste était accompagnée de sa maman.

Pour l'occasion, le duo mère-fille portait des tenues coordonnées. Mariana Mazza a enfilé un ensemble rayé multicolore composé d'une chemise et d'un short, et sa maman portait une splendide robe rose bonbon. Elles avaient toutes les deux choisi des chaussures beiges pour compléter leur look.

Voici la superbe photo de la star de l'humour avec sa mère, Sonia: