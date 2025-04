Méconnaissable et intense: Jean-Marie Lapointe se dévoile dans un nouveau rôle

WOW! Ça surprend!

Jean-Marie Lapointe, qu’on connaît autant pour ses talents de comédien que d’animateur et de conférencier, surprend tout le monde dans son plus récent rôle à la télévision.

Et pour cause: il est tout simplement méconnaissable dans MR BIG, la nouvelle série policière réalisée par Sophie Lorain et Alexis Durand-Brault.