Jean-Marie Lapointe a retrouvé l'amour!

À 60 ans, Jean-Marie Lapointe n’a rien perdu de son charme, de son énergie et de sa capacité à surprendre.

Auteur, comédien, conférencier et bénévole engagé, cet homme au grand cœur est aussi un homme amoureux, et il a décidé de ne plus cacher ce bonheur.

Pourtant, Jean-Marie a toujours été discret sur sa vie amoureuse, préférant garder pour lui cette partie de son existence...