Maxim Roy rayonne en maillot de bain et fait sensation sur Instagram!

«Mieux vaut tard que jamais…

Soleil, magie, ami(e)s, bord de mer de rêve @cliffsedgeretreat, etc.

Ces derniers mois, j’hésite ou j’oublie de partager… la vie file et une certaine pudeur s’installe…

Je me surprends à hésiter davantage avant de publier. Je ne suis plus aussi spontanée et je me mets à tout suranalyser… C’est censé être Instagram, donc instantané, mais…

Enfin bref. Des ami(e)s, de la magie, un complexe balnéaire de rêve (merci @danijyoung_ 🤗) @cliffsedgeretreat et du soleil.», dévoile-t-elle sur Instagram.

L’actrice internationale, qui profite visiblement de la belle saison, sera bientôt de retour sur nos écrans! Dès le 8 septembre, elle reprendra son rôle de Danielle Alain dans la nouvelle saison de Indéfendable, sur les ondes de TVA.

Maxim semble aussi apprécier les moments passés avec ses collègues en dehors des plateaux. Récemment, elle a documenté sur ses réseaux sociaux une sortie festive lors d’un match des Alouettes, où plusieurs membres de l’équipe de la série étaient présents!