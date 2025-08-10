Maxim Roy rayonne en maillot de bain et fait sensation sur Instagram!

Début du contenu principal.
Maxim Roy sait comment profiter de l’été!
Ces derniers jours, l’interprète de Danielle Alain dans Indéfendable a partagé un rare égoportrait qui a rapidement retenu l’attention de ses abonnés.
Sur la photo, on la voit allongée sur le ventre dans le sable, vêtue d’un élégant maillot noir. À 53 ans, la comédienne est tout simplement splendide, et ses fans n’ont pas manqué de lui faire savoir dans les commentaires!
«Mieux vaut tard que jamais…
Soleil, magie, ami(e)s, bord de mer de rêve @cliffsedgeretreat, etc.
Ces derniers mois, j’hésite ou j’oublie de partager… la vie file et une certaine pudeur s’installe…
Je me surprends à hésiter davantage avant de publier. Je ne suis plus aussi spontanée et je me mets à tout suranalyser… C’est censé être Instagram, donc instantané, mais…
Enfin bref. Des ami(e)s, de la magie, un complexe balnéaire de rêve (merci @danijyoung_ 🤗) @cliffsedgeretreat et du soleil.», dévoile-t-elle sur Instagram.
L’actrice internationale, qui profite visiblement de la belle saison, sera bientôt de retour sur nos écrans! Dès le 8 septembre, elle reprendra son rôle de Danielle Alain dans la nouvelle saison de Indéfendable, sur les ondes de TVA.
Maxim semble aussi apprécier les moments passés avec ses collègues en dehors des plateaux. Récemment, elle a documenté sur ses réseaux sociaux une sortie festive lors d’un match des Alouettes, où plusieurs membres de l’équipe de la série étaient présents!
Cette nouvelle saison d'Indéfendable s’annonce intense! Les téléspectateurs découvriront comment Léo MacDonald parviendra à se sortir d’une situation plus que délicate. Après avoir été menacé pendant des semaines par le crime organisé, Léo s’est retrouvé face au motard Dylan Blondin, arme à la main. Pour se défendre, l’avocat l’a percuté avec sa voiture, entraînant la mort de Blondin. Problème: l’arme, élément crucial pour prouver la légitime défense, a disparu.
En plus des personnages déjà bien connus, de nouveaux visages feront leur apparition cette saison, dont Charlie Arcouette-Martineau, Laura Babin, Roxane Gaudette-Loiseau, Patrick Goyette, Maude Guérin, David La Haye, Nico Racicot, Jean-Simon Leduc, Louis-David Morasse, Isabelle Miquelon et Karl-Antoine Suprice.
