Maxim Roy partage une rare photo de son père

Début du contenu principal.
Le 11 novembre, jour du Souvenir au Canada, Maxim Roy a tenu à rendre hommage à son père décédé, ancien membre des Forces armées canadiennes.
Dans une storie Instagram, la comédienne a partagé une photo de son papa dans son uniforme.
Celle qui incarne Maître Alain dans Indéfendable est présentement en tournage à Terre-Neuve, mais elle a tout de même pris le temps d’adresser un touchant message à son père en cette journée significative.
En mai dernier, c'était la fête pour la famille Roy!
Le 11 mai c'était la fête du comédien bien-aimé Gildor Roy, qui souffle ses 65 bougies!
Ouiiiiii, 65 ans, déjà! Le temps passe si vite!
Pour l’occasion, sa sœur, la comédienne Maxim Roy, a partagé un moment attendrissant sur son compte Instagram: une rare photo d’eux deux enlacés, accompagnée du simple mais touchant message... «Bonne fête Junior».