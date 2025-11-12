Passer au contenu principal
Maxim Roy partage une rare photo de son père

Le 11 novembre, jour du Souvenir au Canada, Maxim Roy a tenu à rendre hommage à son père décédé, ancien membre des Forces armées canadiennes.

© Karine Paradis

Dans une storie Instagram, la comédienne a partagé une photo de son papa dans son uniforme.

Celle qui incarne Maître Alain dans Indéfendable est présentement en tournage à Terre-Neuve, mais elle a tout de même pris le temps d’adresser un touchant message à son père en cette journée significative.

© Instagram - Maxim Roy

Une rare et touchante photo de Maxim et Gildor Roy ensemble pour souligner un anniversaire spécial

En mai dernier, c'était la fête pour la famille Roy! 

Le 11 mai c'était la fête du comédien bien-aimé Gildor Roy, qui souffle ses 65 bougies!

Ouiiiiii, 65 ans, déjà! Le temps passe si vite!

Pour l’occasion, sa sœur, la comédienne Maxim Roy, a partagé un moment attendrissant sur son compte Instagram: une rare photo d’eux deux enlacés, accompagnée du simple mais touchant message... «Bonne fête Junior».

Voir la photo

© Karine Paradis

