Maxim Roy raconte son expérience aux côtés des grandes stars d’Hollywood

Dans l’extrait de l’entrevue diffusé sur les réseaux sociaux de l’émission, Maxim explique qu’elle vit son rêve. En effet, depuis sa tendre enfance, elle a toujours voulu être actrice.

«Je me dis tout le temps: "je suis en train de vivre mon rêve". Je me revois sur la ferme à Rigaud, à 5 ans, à m'inventer des histoires, puis à me créer des univers. Puis je me dis: "Hey, là! Je suis vraiment en train de le vivre. Ce que je voulais faire quand j'étais petite, je le vis là.»