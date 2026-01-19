Maxence Garneau donne des nouvelles de sa vie amoureuse

Début du contenu principal.
Maxence Garneau s’est confié sur son célibat à Salut Bonjour Week-end, lors d’une de ses chroniques sur la vie amoureuse.
Il a d’ailleurs partagé l’extrait en story sur ses réseaux sociaux… et disons qu’il n’y va pas avec le dos de la cuillère.
Dans la vidéo, le créateur de contenu explique qu’en tant que célibataire, il s’est souvent fait entendre le classique: «C’est pas toi, c’est moi… je ne suis finalement pas prêt à m’engager.»
En parlant des tendances amoureuses de 2026, il place la disponibilité émotionnelle au sommet de la liste. Selon lui, «on s’est fait niaiser, on s’est fait avoir… et on apprend de nos erreurs.» Il précise que si tu embarques dans le monde du dating en 2026, la personne doit être disponible émotionnellement.
Voici l'extrait:
Dans une autre story Instagram, Maxence partage une photo de lui pour donner un petit aperçu de sa vie de célibataire. Pour accompagner l’image, il écrit simplement : «Ma face quand on me demande: “Mais toi Maxence, comment ça va ta dating life?”»
Une réponse qui laisse croire que sa vie amoureuse n’est pas des plus trépidantes ces temps-ci.
Maxence Garneau, qu’on a découvert dans l’émission Les Traîtres, donne régulièrement des nouvelles de sa vie amoureuse sur ses plateformes. On avait d’ailleurs pu suivre ses aventures de dating dans Si on s’aimait Célébrités, diffusée l’automne dernier sur les ondes de TVA.
