C’est elle la nouvelle conjointe du prétendant de Sophie Bourgeois à Si on s’aimait Célébrités

L’aventure de Si on s’aimait Célébrités est terminée et le prétendant de Sophie Bourgeois, Marc, n'est plus un coeur à prendre.

Dans le dernier épisode de la saison, Marc a avoué qu’il était en couple et qu’il avait trouvé l’amour après son retour du Mexique avec Sophie.

Sa nouvelle amoureuse est un visage connu dans le domaine du développement personnel et de la littérature.