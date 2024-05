Voici ce que devient Sophie Bourgeois de L’Échappée

Sophie Bourgeois nous fait découvrir une autre de ses passions avec une émission bien à elle sur la chaîne Vrai et on est très contents de la revoir dans nos télés.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



En effet, depuis le 7 mai est disponible la série Ma maison abandonnée sur Vrai et c'est la comédienne Sophie Bourgeois qu'on a pu voir entre autres dans la série L'échappée, qui en est le cœur.

Cette série nous amène à la suivre pendant les rénovations d'un camp de chasse, sa nouvelle acquisition. Au fil des émissions, on la découvre passionnée, entreprenante et très manuelle. C'est beau de la voir s'impliquer autant dans un projet qui la stimule à ce point et on le ressent très clairement de l'autre côté de l'écran.

On adore voir à quel point elle n'a pas peur de se servir de ses mains et qu'elle est capable de pratiquement tout faire. Avec Sophie Bourgeois, on a aucun doute que ce camp de chasse se transformera en maison de rêve.

Vous aimerez aussi: