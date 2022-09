Marc Labrèche parodie Louise, la sexologue controversée de Si on s'aimait!

La grande première de la toute nouvelle saison de Club Soly avec Arnaud Soly a été présentée ce mois-ci sur Noovo!

Le populaire humoriste et ses complices sont de retour pour réagir et commenter l'actualité de façon absurde et colorée!

Leur premier invité prestigieux : le grand Marc Labrèche.

En savoir plus.

Vous aimerez aussi: