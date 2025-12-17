Matt Lang est forcé de s’adresser à ses fans: «c’est pas quelque chose que je trippe à faire»

Début du contenu principal.
Matt Lang a publié une vidé nécessaire pour aborder un problème qui touche plusieurs personnalités publiques.
Dans celle-ci, le chanteur explique que, lors d’un spectacle en fin de semaine, une personne est venue le voir en croyant entretenir une relation avec lui. La dame avait même envoyé de l’argent, pensant qu’il s’agissait bien du chanteur.
Il a conclu en expliquant qu’il avait été victime d’usurpation d’identité et qu’une personne tentait ainsi de soutirer de l’argent à ses fans.
Le chanteur s’est adressé directement à ses fans pour leur rappeler qu’il ne demanderait jamais d’argent à qui que ce soit.
il confie avoir eu le cœur brisé par la situation. Il raconte que la femme a quitté la salle en pleurs après leur échange, une scène qui l’a profondément touché. «Ça me tient à cœur, puis ça m’a brisé le cœur de briser le cœur à quelqu’un. Honnêtement, quand la madame est partie, elle avait de la peine, elle pleurait. Puis moi, ça me touche. Je ne veux pas que ça arrive», explique-t-il.
Matt Lang a aussi tenu à préciser qu’il est heureux avec sa famille et qu’il n’entretient aucune autre relation. «Faites attention! J'ai une blonde, j'ai des enfants que j'aime, je n'ai pas d'autres personnes dans ma vie. C'est important de le dire parce qu'il y a du monde qui pense qu'ils ont des relations avec moi, mais ce n'est pas moi.»
Il n’est d’ailleurs pas le seul à avoir vécu ce genre de situation. Mélanie Maynard et Guylaine Tremblay ont déjà dénoncé des cas similaires, notamment des usurpations d’identité utilisées pour faire la promotion ou la vente de produits amaigrissants et de cures «détox».
Ce genre de situation rappelle l’importance de rester vigilant sur les réseaux sociaux et de toujours vérifier l’authenticité des comptes avant d’interagir ou d’envoyer de l’argent.
