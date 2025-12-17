Matt Lang est forcé de s’adresser à ses fans: «c’est pas quelque chose que je trippe à faire»

Le chanteur s’est adressé directement à ses fans pour leur rappeler qu’il ne demanderait jamais d’argent à qui que ce soit.

il confie avoir eu le cœur brisé par la situation. Il raconte que la femme a quitté la salle en pleurs après leur échange, une scène qui l’a profondément touché. «Ça me tient à cœur, puis ça m’a brisé le cœur de briser le cœur à quelqu’un. Honnêtement, quand la madame est partie, elle avait de la peine, elle pleurait. Puis moi, ça me touche. Je ne veux pas que ça arrive», explique-t-il.

