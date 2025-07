Matt Lang s'est blessé en spectacle et donne de ses nouvelles

Matt Lang s'est blessé sur scène en fin de semaine dernière.

Le populaire chanteur country était en spectacle au Festival du Blé d'Inde de Saint-Célestin. Devant la foule endiablée, il a tout donné... si bien qu'il s'est viré la cheville!

Matt Lang a eu besoin de soins médicaux, et il s'est fait diagnostiquer une entorse. Malgré cette blessure, comme il le dit si bien, the show must go on! Dans une nouvelle publication Instagram, la star québécoise donne de ses nouvelles et remercie ceux qui l'ont pris en charge après cet incident.

Voici le petit mot de Matt Lang accompagné d'une superbe photo sur l'eau avec la jambe au repos: