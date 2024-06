Mathieu Dufour: des émotions fortes en route vers le bas du fleuve

Mathieu Dufour est arrivé dans le bas du fleuve depuis seulement quelques heures et avait déjà une anecdote à raconter! On adore!

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



En effet, l'humoriste se trouvait sur le traversier qui fait la liaison entre Saint-Siméon et Rivière du Loup quand l'équipe du bateau l'a reconnu et lui a offert de visiter le cockpit.

Évidemment, toujours curieux de tout comme on le sait si bien, Mathieu Dufour n'a pas hésité à nous amener avec lui dans sa visite. On a pu voir d'où le traversier est commandé et la vue à travers les hublots était magnifique. De l'eau à perte de vue et un soleil éclatant. Mathieu y a d'ailleurs pris un superbe cliché assis à la place du capitaine. Place où il a l'air particulièrement à l'aise.

Plus tard, une fois descendu du bateau, la vedette nous a montré la chambre dans laquelle il logera pour les prochains jours et en plus d'être très jolie, la vue sur le fleuve est idyllique. On comprend l'étonnement et le ravissement de Mathieu.



On a très hâte de suivre le comédien dans ses péripéties dans le Bas-Saint-Laurent!

