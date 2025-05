Mathieu Baron et son amoureuse se seraient séparés

Quelques semaines plus tard, ils accueillaient leur petit garçon, Cooper. Puis, en avril dernier, un nouveau chapitre semblait s’écrire pour eux: ils annonçaient attendre un deuxième enfant!

Mais voilà qu’une publication récente d’Alexandra a tout changé... Dans une vidéo publié sur TikTok, on la voit partager plusieurs souvenirs avec son fils. Ce qui retient l’attention, ce n’est pas seulement la tendresse des images, mais surtout la phrase qu’elle a écrite: «Wake up everyday strong with a big smile for him. Single mom, 6 months pregnant and working mom.»

(Se réveiller tous les jours avec un grand sourire pour lui. Mère célibataire, enceinte de 6 mois et mère qui travaille.)

Difficile d’interpréter ça autrement qu’une confirmation implicite: elle affronte maintenant cette nouvelle grossesse seule. Une autre phrase vient renforcer cette impression: «I think I’ll survive if you don’t like me.»

(Je pense que je survivrai si tu ne m'aimes pas.)