Qui est la conjointe de Martin Vachon?

Martin Vachon est le joueur étoile de Big Brother Célébrités ces jours-ci: c'est lui, nouveau patron de la semaine!

On le connaît bien en tant qu'humoriste, comédien et animateur de l'émission Combien tu m’aimes ? Au niveau personnel, Martin Vachon est marié et papa de deux beaux enfants.

La conjointe de la star québécoise se nomme Catherine Vanier.