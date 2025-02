Martin pose ce geste d’amour envers Liliane à Big Brother Célébrités

Dans le confessionnal, Martin raconte : «Je pense que Liliane et moi, on ne peut pas être plus proches que ça.»

Bien qu’ils ne fassent pas partie de la même alliance, Martin aide Liliane afin qu’elle puisse passer une meilleure semaine. Au camping, les célébrités dorment maintenant dans des tentes, mangent des conserves et s’ennuient beaucoup…

Le temps paraît interminable !