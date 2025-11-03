Maripier Morin s’affiche plus grande que nature dans cette nouvelle campagne

Maripier Morin nous a dévoilé une vidéo touchante, la montrant plus grande que nature dans une nouvelle campagne la touchant droit au cœur.

Dans une vidéo déposée sur les réseaux sociaux, l’animatrice apparait effectivement à la fois vulnérable et puissante afin de parler de santé mentale, un sujet qui la touche particulièrement.

Son frère Raphaël, 33 ans, s’est effectivement enlevé la vie en juillet 2024, lui qui portait une grande souffrance en lui.