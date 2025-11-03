Maripier Morin s’affiche plus grande que nature dans cette nouvelle campagne

Début du contenu principal.
Maripier Morin nous a dévoilé une vidéo touchante, la montrant plus grande que nature dans une nouvelle campagne la touchant droit au cœur.
Dans une vidéo déposée sur les réseaux sociaux, l’animatrice apparait effectivement à la fois vulnérable et puissante afin de parler de santé mentale, un sujet qui la touche particulièrement.
Son frère Raphaël, 33 ans, s’est effectivement enlevé la vie en juillet 2024, lui qui portait une grande souffrance en lui.
En son honneur, Maripier Morin s’unit donc à la Fondation Douglas et utilise aujourd’hui sa voix pour tenter d’amasser 500 000$ pour soutenir la recherche en santé mentale.
La vidéo présentant son effort de collecte est magnifique et bouleversante. On l’y voit vulnérable, sans filtre, pour une cause qui lui tient à cœur.
Il est possible de donner pour la cause via ce lien.
La Fondation Douglas recueille des fonds pour soutenir la recherche, les soins aux patients et la formation dans le domaine de la santé mentale.
Si vous souffrez et avez besoin d’aide, des ressources existent. N’hésitez jamais à joindre SOS suicide au 1-866-APPELLE.
