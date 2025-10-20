Voici ce que Maripier Morin a fait à son retour de Chypre

Début du contenu principal.
Maripier Morin a profité de son retour de Chypre après les tournages intenses de la prochaine saison d’OD Tentations au soleil pour faire le plein de ses humains préférés.
Dans une suite de stories déposées sur Instagram, la populaire animatrice a effectivement partagé un doux moment avec son amoureux Jean-Philippe Perras et leurs deux enfants.
Dans des looks automnaux parfaits, les parents ont fait une balade en forêt pour profiter des couleurs de la saison qui sont à leur paroxysme.
Rires complices, voix d’enfants heureux, bruits des feuilles qui craquent sous leur pas: on est fans de ce beau moment en famille!
Je rappelle que Maripier Morin était jusqu’à tout récemment sur l’île de Chypre où elle a tourné la prochaine saison d’OD Tentations au soleil.
Cette dernière nous sera présentée sur Crave dès le 8 décembre prochain.