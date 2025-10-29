Maripier Morin est le plus grand fantasme de ce candidat d'OD Chypre

Début du contenu principal.
Arnaud et Sébastien, d'Occuaption Double Chypre, se sont prêtés au jeu d’ajouter un peu de piquant!
Le concept est simple: ils doivent répondre à des questions spicy et celui qui donne la réponse la plus plate doit tremper un craquelin dans une sauce très épicée.
Dans cet inédit disponible sur noovo.ca, on apprend que parmi les plus grands fantasmes d’Arnaud se trouvent Maripier Morin, l’animatrice d’OD Tentations au soleil, ainsi que Dua Lipa.
De son côté, Sébastien n’a pas hésité une seconde, malgré la bouche en feu, à avouer que son plus grand fantasme était Charlotte Cardin.
Pour découvrir la capsule complète, c’est juste ici!
OD Chypre nous promet encore de gros rebondissements d’ici dimanche.
Est-ce que Julie-Pier et Maxime pourraient réussir à se frayer une place à la table de délibération et ainsi brouiller les cartes pour tout le monde?
Cette semaine, les candidats ont dû s’affronter lors de compétitions de couple pour obtenir l’immunité et une place à la table. Rien n’est encore joué… sauf pour Mathis et Cindy, ainsi que Deymien et Any, qui ont déjà assuré leur place à la table.
Cindy et Mathis sont de retour d’activité, mais leur complicité ne semble toujours pas convaincre les autres candidats de leur compatibilité. Les discussions vont bon train dans les maisons et certains doutent encore de la sincérité de leur lien.
Pour ne rien manquer d'Occupation Double Chypre, il faudra être à l’écoute ce soir à 18 h 30 sur Noovo et sur noovo.ca.
