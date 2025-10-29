Maripier Morin est le plus grand fantasme de ce candidat d'OD Chypre

Pour découvrir la capsule complète, c’est juste ici!

À venir à Occupation Double Chypre

OD Chypre nous promet encore de gros rebondissements d’ici dimanche.

Est-ce que Julie-Pier et Maxime pourraient réussir à se frayer une place à la table de délibération et ainsi brouiller les cartes pour tout le monde?

Cette semaine, les candidats ont dû s’affronter lors de compétitions de couple pour obtenir l’immunité et une place à la table. Rien n’est encore joué… sauf pour Mathis et Cindy, ainsi que Deymien et Any, qui ont déjà assuré leur place à la table.

Cindy et Mathis sont de retour d’activité, mais leur complicité ne semble toujours pas convaincre les autres candidats de leur compatibilité. Les discussions vont bon train dans les maisons et certains doutent encore de la sincérité de leur lien.