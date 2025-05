Maripier Morin revèle avoir été attaquée dans un bar après sa participation à OD

Après sa sortie d'Occupation Double, Maripier a vécu des moments très difficile. C'était le début des médias sociaux et des forums et l'animatrice passait des heures à lire les commentaires sur elle qui n'étaient pas très gentil.

Elle a expliqué ceci à Marie-Claude et aux autres invités autour de la table:

«Je passais mes soirées à aller lire les messages, les incitations au suicide, de me jeter en avant d'un camion, je me suis fait battre dans un bar par trois filles, je me suis fait cracher dessus. Ç’a été l'horreur.»