L’amitié avant l’amour, Jean-Philippe Perras raconte ses débuts avec Maripier Morin

Après la diffusion d’une scène sensuelle entre lui et Maripier, le comédien a expliqué que ce tournage marquait leur première rencontre.

Au départ, il n’y avait rien de romantique entre eux:

«J’ai eu un gros kick d’amitié et, après ça, le temps a fait en sorte qu’on a eu le temps de placer les choses.»

Aujourd’hui, le couple est parent de deux enfants, Henri et Margot, qui font leur plus grand bonheur.