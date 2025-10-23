L’amitié avant l’amour, Jean-Philippe Perras raconte ses débuts avec Maripier Morin

Début du contenu principal.
Jean-Philippe Perras était de passage sur le plateau de Les enfants de la télé, où plusieurs moments marquants de sa carrière ont été revisités.
L’acteur est revenu sur son rôle emblématique dans La Faille, la série qui lui a permis de rencontrer son amoureuse, Maripier Morin.
Après la diffusion d’une scène sensuelle entre lui et Maripier, le comédien a expliqué que ce tournage marquait leur première rencontre.
Au départ, il n’y avait rien de romantique entre eux:
«J’ai eu un gros kick d’amitié et, après ça, le temps a fait en sorte qu’on a eu le temps de placer les choses.»
Aujourd’hui, le couple est parent de deux enfants, Henri et Margot, qui font leur plus grand bonheur.
D’ailleurs, le couple sera bientôt réuni à l’écran dans un nouveau projet de série documentaire intitulé Les Morin-Perras sous le même toit.
On pourra y suivre le couple dans la construction de leur maison intergénérationnelle, qu’ils partageront avec les parents de Jean-Philippe.
La série sera diffusée sur Crave et Canal Vie à l’hiver 2026.
