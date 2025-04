Bonsoir bonsoir!: Découvrez les invités de la semaine du 28 avril au 1er mai!

Voici un aperçu des invités à ne pas manquer cette semaine:

Lundi 28 avril (21 h sur ICI TOU.TV — pas de diffusion sur ICI TÉLÉ en raison de la soirée électorale)

On commence la semaine en force avec Mélanie Maynard, toujours aussi pétillante, qui viendra nous partager ses projets et ses éclats de rire contagieux. L’écrivain et animateur Simon Boulerice apportera sa touche colorée et son imagination débordante. Sonia Vachon, qu'on aime pour sa générosité et son authenticité, promet de beaux moments de vérité, tandis que l’humoriste Mélanie Couture viendra pimenter la soirée avec son sens de l’humour bien assumé.

(L'épisode sera rediffusé sur ICI TÉLÉ mardi à 13 h.)

Mardi 29 avril

Préparez-vous à rire! Le talentueux humoriste Pierre-Yves Roy-Desmarais sera de la partie, tout comme l’humoriste et autrice Suzie Bouchard, qu’on adore pour son regard unique sur le quotidien. On retrouvera aussi Marc Déry et David Beaucage, qui viendra mettre son grain de sel dans les conversations avec son humour décalé.

Mercredi 30 avril

Une soirée remplie de visages bien connus! Patrice Bélanger, qu'on ne présente plus, sera sur le plateau pour parler de ses nombreux projets. L’inimitable Pierre Brassard apportera sa folie douce, pendant que Normand Daneau nous offrira ses réflexions toujours sensibles et pertinentes. Chantal Lamarre, avec son sens critique et sa répartie, et Pierre-Yves McSween, le célèbre comptable aux conseils percutants, complèteront cette belle brochette.

Jeudi 1er mai

On termine la semaine en beauté avec Émily Bégin, chanteuse et comédienne qu'on aime retrouver sur scène comme à l’écran. Maripier Morin viendra partager ses projets personnels et professionnels avec sa franchise habituelle. L’homme d’affaires François Lambert apportera son regard aiguisé sur l’actualité et l'entrepreneuriat, alors que Kim Rusk nous parlera de ses projets télé et radio. Finalement, Isabelle Deschamps-Plante viendra nous dévoiler ses dernières créations.