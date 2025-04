François Lambert cloue le bec à Jean Airoldi avec un sarcasme bien croustillant!

Jean Airoldi aurait peut-être dû y penser à deux fois avant de lancer une pique à François Lambert… L’ex-dragon ne s’est pas laissé faire et lui a servi une réplique salée - ou plutôt sucrée - qui fait maintenant le tour du web!

De passage au balado Entre elle et lui aux côtés d’Emy Lalune, Jean Airoldi a abordé plusieurs sujets liés à sa vie personnelle et professionnelle. Mais c’est en fin d’épisode que l’ambiance a pris une tournure plus piquante, alors que les deux anciens de Big Brother Célébrités ont discuté de François Lambert et de sa performance dans l’émission...