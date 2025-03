Ça n’a pas pris une journée que son coiffeur Marcus Villeneuve s’en mêlait, repartageant la story en question et en ajoutant un sondage pour ses abonnés. La question: «on coupe?» avec l’option de voter oui ou non.

En surimpression sur les images de Maripier Morin, il a expliqué entretenir une relation «amour-haine» avec les cheveux longs.

Verrons-nous la populaire animatrice avec une nouvelle tête bientôt? On garde l’œil ouvert et on sait surtout que peu importe ce qu’elle décide, elle sera resplendissante.

Vous aimerez aussi: