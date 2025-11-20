Mario Pelchat aborde ses problèmes de santé: «j'ai de la difficulté à parler»

Un peu de contexte

Il faut rappeler que son anxiété a débuté en même temps que ses démêlées avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ).

L’organisme de régulation a effectivement interdit à Mario Pelchat d’offrir des concerts à son vignoble, une situation qui lui a causé énormément de stress et qui continue de le faire.

Rappelons aussi que malgré le refus de la CPTAQ, Mario Pelchat a tout de même présenté quelques concerts sur ses terres, pour éviter une deuxième année sans revenus significatifs.

On lui souhaite de trouver une entente dans ce dossier épineux et surtout, on lui souhaite de trouver une solution à ses problèmes d’anxiété et de retrouver la voix, la respiration… et la paix intérieure.

