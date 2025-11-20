Mario Pelchat aborde ses problèmes de santé: «j'ai de la difficulté à parler»

Début du contenu principal.
Mario Pelchat s’est confié avec émotion sur ses difficultés à parler et à respirer, qui sont nées depuis l’apparition de son anxiété.
Il faut savoir que ce n’est que depuis tout récemment que le chanteur populaire vit avec avec ces problèmes de santé mentale. Celui qui a toujours chanté pour le plaisir a maintenant de la difficulté à le faire.
En entrevue avec Marie-Louise Arsenault à Tout peut arriver sur les ondes d’ICI Première, le chanteur a d’ailleurs discuté de cette condition, d’autant plus handicapante pour quelqu’un qui utilise sa voix et sa respiration pour exercer sa carrière.
La voix basse, le souffle court, Mario Pelchat a expliqué les répercussions difficiles de cette condition sur sa vie:
Il faut rappeler que son anxiété a débuté en même temps que ses démêlées avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ).
L’organisme de régulation a effectivement interdit à Mario Pelchat d’offrir des concerts à son vignoble, une situation qui lui a causé énormément de stress et qui continue de le faire.
Rappelons aussi que malgré le refus de la CPTAQ, Mario Pelchat a tout de même présenté quelques concerts sur ses terres, pour éviter une deuxième année sans revenus significatifs.
On lui souhaite de trouver une entente dans ce dossier épineux et surtout, on lui souhaite de trouver une solution à ses problèmes d’anxiété et de retrouver la voix, la respiration… et la paix intérieure.
