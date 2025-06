Vignoble de Mario Pelchat: du nouveau dans sa lutte judiciaire

Malgré la décision de la CPTAQ, Mario a décidé de maintenir sa programmation 2025.

«J’ai pris la décision de maintenir la programmation estivale 2025 dans le respect des autorisations passées, le tout par nécessité économique, et par cohérence avec la mission même de ce projet. J’invite le public à continuer de me soutenir dans cette démarche, comme il l’a toujours fait.

La lutte n’est pas terminée.»

Pour le moment, on sait que Paul Daraîche et son fils Dan ainsi que Christian-Marc Gendron et sa conjointe, Manon Séguin, seront en performance sur la scène du vignoble.