Mario Pelchat se confie sur ses problèmes de santé

Début du contenu principal.
Cet été, Mario Pelchat a vécu une saison de spectacles pour le moins éprouvante. Malgré l’interdiction de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), le chanteur de 61 ans a présenté pas moins de 31 concerts dans son vignoble, un projet qui lui tenait à cœur mais qui s’est révélé coûteux... autant pour sa santé que pour ses finances!
En coulisses, l’expérience n’a rien eu de facile pour Mario Pelchat. Déjà fragilisé par des ennuis de santé, l’artiste confie avoir ressenti chaque spectacle comme une véritable épreuve:
« Chanter, ç’a toujours été pour moi un plaisir naturel. Et là, j’avais l’impression de monter le Kilimandjaro à chaque fois. C’était très, très éprouvant. C’est pour ça que j’ai besoin d’un temps d’arrêt. Parce que je ne peux plus vivre comme ça, avec cette anxiété-là. »
Consultations médicales, traitements et médications: rien n’a semblé apaiser complètement ses difficultés respiratoires et son anxiété!
Au-delà de sa santé, l’été a été marqué par un contexte tendu! Plusieurs spectateurs ont annulé leur présence, craignant les répercussions liées au bras de fer avec la CPTAQ. Résultat: les spectacles, qui pouvaient accueillir jusqu’à 250 personnes, n’ont rassemblé en moyenne que 100 à 150 spectateurs.
« Au niveau des revenus, c’est sûr que ç’a eu un impact négatif. Moi, je continue à avoir des factures à payer. Je trouve ça un peu rough, mais bon », explique-t-il.
Un constat amer pour l’artiste, qui espérait transformer son vignoble en véritable lieu de rencontre musicale!
Si Mario Pelchat songe à ralentir la cadence, il ne ferme pas la porte à la musique. Il a finalement accepté de revenir comme coach à La Voix, une décision qui, selon lui, pourrait lui apporter un souffle nouveau:
« Je me suis dit que ça allait probablement me faire du bien, que ça allait peut-être être un baume. Je n’ai pas à chanter à tous les jours. Je dois écouter et donner des conseils à partir de mon expérience. C’est positif, c’est énergisant. », confie-t-il au Échos Vedettes.
En parallèle, le chanteur poursuit sa contestation de l’ordonnance de la CPTAQ. Son dossier sera entendu le 16 octobre au Tribunal administratif du Québec. Une étape cruciale, même si Mario Pelchat avoue être épuisé par cette saga:
« Je dirais que je ne le sais plus. Je suis bien fatigué de ça. Ce genre de situation-là, ça me fait mal au niveau des émotions. »
Vous aimerez aussi: