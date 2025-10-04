Mario Pelchat se confie sur ses problèmes de santé

En coulisses, l’expérience n’a rien eu de facile pour Mario Pelchat. Déjà fragilisé par des ennuis de santé, l’artiste confie avoir ressenti chaque spectacle comme une véritable épreuve:

« Chanter, ç’a toujours été pour moi un plaisir naturel. Et là, j’avais l’impression de monter le Kilimandjaro à chaque fois. C’était très, très éprouvant. C’est pour ça que j’ai besoin d’un temps d’arrêt. Parce que je ne peux plus vivre comme ça, avec cette anxiété-là. »

Consultations médicales, traitements et médications: rien n’a semblé apaiser complètement ses difficultés respiratoires et son anxiété!

Au-delà de sa santé, l’été a été marqué par un contexte tendu! Plusieurs spectateurs ont annulé leur présence, craignant les répercussions liées au bras de fer avec la CPTAQ. Résultat: les spectacles, qui pouvaient accueillir jusqu’à 250 personnes, n’ont rassemblé en moyenne que 100 à 150 spectateurs.

« Au niveau des revenus, c’est sûr que ç’a eu un impact négatif. Moi, je continue à avoir des factures à payer. Je trouve ça un peu rough, mais bon », explique-t-il.

Un constat amer pour l’artiste, qui espérait transformer son vignoble en véritable lieu de rencontre musicale!