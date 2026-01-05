À Paris, Marina Orsini prend la pose avec son fils

Début du contenu principal.
Marina Orsini a souligné son anniversaire à Paris. Le 4 janvier dernier, l’animatrice a célébré ses 59 ans en compagnie de son fils, dans la capitale française.
Sur une photo partagée sur les médias sociaux, l’animatrice apparaît tout sourire aux côtés de son fils, Thomas Postigo. Devant la célèbre Rotonde, le duo mère-fils profite pleinement de leur séjour dans les rues de Paris.
«Mon anniversaire à Paris avec ma personne préf!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🥰»
Thomas a également relayé la photo en story Instagram afin de souhaiter un joyeux anniversaire à sa célèbre maman. Voici ce qu’il a partagé:
Marina Orsini fait actuellement partie d’un projet bien spécial pour souligner les 35 ans de la populaire série Les filles de Caleb où elle a eu la chance d’interpréter Émilie Bordeleau.
En direct de Saint-Stanislas en Montérégie, elle a annoncé qu’un documentaire était actuellement en tournage pour célébrer les 35 ans de la série et les 40 ans du roman.
