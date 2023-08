Marina Orsini: voici les dernières nouvelles sur l'animatrice

Le parcours professionnel de Marina Orsini

L'animatrice radio et télé est aussi comédienne.

On a découvert Marina Orsini dans Lance et compte alors qu'elle n'avait que 19 ans. L'actrice a aussi incarné Émilie Bordeleau dans Les Filles de Caleb, puis dans Blanche. Marina a ensuite joué dans de nombreuses séries télévisées à succès, dont Urgence et 30 vies.

Au ciména, on a pu voir la comédienne dans La Grenouille et la Baleine en 1987.

À partir de l'âge de 15 ans, Marina Orsini a aussi été mannequin pendant quelques années.

Lieu et date de naissance

Montréal, le 4 janvier 1967

Les membres de sa famille

Marina a eu un garçon avec son ancien conjoint, Serge Postigo. Il se nomme Thomas Postigo, et il est chanteur.

La comédienne a ensuite été en couple avec Charles Benoît, qu'elle avait connu alors qu'elle animait à Rouge. En 2019, après 10 ans de vie commune,Marina Orsini annonçait leur séparation.

Facebook: Marina Orsini | Instagram: @marina.orsini.officiel