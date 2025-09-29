Les filles de Caleb: voici pourquoi Marina Orsini est à Saint-Stanislas

Marina Orsini fait actuellement partie d’un projet bien spécial pour souligner les 35 ans de la populaire série Les filles de Caleb où elle a eu la chance d’interpréter Émilie Bordeleau.

En direct de Saint-Stanislas en Montérégie, elle a annoncé qu’un documentaire était actuellement en tournage pour célébrer les 35 ans de la série et les 40 ans du roman.

Dans la vidéo partagée par Marina sur Instagram, on peut voir toute l’équipe du projet en train de se préparer à tourner dans l’église de Saint-Stanislas et à l’extérieur.