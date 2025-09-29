Les filles de Caleb: voici pourquoi Marina Orsini est à Saint-Stanislas

Début du contenu principal.
Marina Orsini fait actuellement partie d’un projet bien spécial pour souligner les 35 ans de la populaire série Les filles de Caleb où elle a eu la chance d’interpréter Émilie Bordeleau.
En direct de Saint-Stanislas en Montérégie, elle a annoncé qu’un documentaire était actuellement en tournage pour célébrer les 35 ans de la série et les 40 ans du roman.
Dans la vidéo partagée par Marina sur Instagram, on peut voir toute l’équipe du projet en train de se préparer à tourner dans l’église de Saint-Stanislas et à l’extérieur.
Voyez sa vidéo juste ici:
Le documentaire sur Les filles de Caleb sera diffusé le 9 décembre à Radio-Canada et abordera la vraie vie d’Émilie Bordeleau. C’est d’ailleurs Nathalie Jean, une passionnée d’Émilie, qui est derrière ce projet.
Pour ceux et celles qui n’ont jamais eu la chance de regarder la série, voici son résumé qui est disponible sur la plateforme de rattrapage Tou.tv: «Les filles de Caleb raconte l'histoire d'une femme dévouée et courageuse, Émilie Bordeleau, amoureuse d’Ovila Pronovost. À travers leur relation houleuse, c'est le portrait d'une société en plein bouleversement qui se dessine au début du 20e siècle.»
Les épisodes de la série sont encore accessibles sur Tou.tv si vous voulez les regarder avant la diffusion du documentaire.
Rappelons que Marina Orsini interprète Émilie Bordeleau et que Roy Dupuis joue Ovila Pronovost.
