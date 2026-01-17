Mariloup Wolfe répond enfin à la rumeur de couple avec Stéphan Bureau

Début du contenu principal.
Il y a des rumeurs qui disparaissent aussi vite qu’elles apparaissent… et d’autres qui s’accrochent!
Depuis un bon moment déjà, une histoire circule à propos de Mariloup Wolfe: elle serait en couple avec l’animateur et journaliste Stéphan Bureau. Une association un peu surprenante, mais qui revient régulièrement ici et là!
Et cette semaine, Mariloup a décidé de remettre les pendules à l’heure!
De passage à l’émission Ça finit bien la semaine, la réalisatrice et comédienne était invitée pour parler de projets très concrets; notamment son tout nouveau balado et même l’idée d’un éventuel retour au jeu. Bref, une entrevue tranquille, intéressante… jusqu’au moment où est arrivée la fameuse portion «Ça ou ça», ce segment où l’invité doit choisir entre deux scénarios!
C’est là que l’ambiance a légèrement changé!
Quand est venu le temps de poser LA question, on a senti que ce n’était pas exactement un sujet facile. Jean-Michel Anctil avait visiblement un petit malaise (on le comprend), alors c’est Julie Bélanger qui a pris le relais, en lançant un choix franchement impossible à éviter!
Elle a demandé à Mariloup laquelle des deux options elle préférait: confirmer la rumeur voulant qu’elle soit en couple avec Stéphan Bureau… ou ne pas confirmer la rumeur voulant qu’elle soit en couple avec Stéphan Bureau!
Autrement dit: peu importe la réponse, la rumeur était sur la table!
Sans hésiter, Mariloup a répondu avec un mélange d’honnêteté et d’amusement, en expliquant qu’elle ne comprenait même pas d’où tout ça pouvait partir! Et surtout… qu’elle ne le connaît pas vraiment!
« Ça c'est drôle les potins comme ça, parce que je le connais même pas vraiment Stéphan Bureau! Je suis allée une fois il y a quelques années faire la grande entrevue à Radio-Canada. Puis c'est la dernière fois que je l'ai vu. Et la seule fois, en fait. Puis je suis rentrée dans mon char après l'entrevue et j'étais comme: "Ah mon Dieu, j'étais pas bonne!" Je me suis mise à pleurer. Ça fait que je sais pas d'où ça vient cette rumeur, honnêtement. Mais nous, on en rit, on s'est texté, puis j'aimerais ça qu'il vienne à mon podcast! »
Une réponse simple, claire, impossible à mal interpréter: non, il n’y a rien entre eux!
Donc voilà... Si jamais les deux se retrouvent ensemble bientôt, ce sera au micro… pas en date!
Voilà qui est dit!
