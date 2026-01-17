Mariloup Wolfe répond enfin à la rumeur de couple avec Stéphan Bureau

Elle a demandé à Mariloup laquelle des deux options elle préférait: confirmer la rumeur voulant qu’elle soit en couple avec Stéphan Bureau… ou ne pas confirmer la rumeur voulant qu’elle soit en couple avec Stéphan Bureau!

Autrement dit: peu importe la réponse, la rumeur était sur la table!

Sans hésiter, Mariloup a répondu avec un mélange d’honnêteté et d’amusement, en expliquant qu’elle ne comprenait même pas d’où tout ça pouvait partir! Et surtout… qu’elle ne le connaît pas vraiment!

« Ça c'est drôle les potins comme ça, parce que je le connais même pas vraiment Stéphan Bureau! Je suis allée une fois il y a quelques années faire la grande entrevue à Radio-Canada. Puis c'est la dernière fois que je l'ai vu. Et la seule fois, en fait. Puis je suis rentrée dans mon char après l'entrevue et j'étais comme: "Ah mon Dieu, j'étais pas bonne!" Je me suis mise à pleurer. Ça fait que je sais pas d'où ça vient cette rumeur, honnêtement. Mais nous, on en rit, on s'est texté, puis j'aimerais ça qu'il vienne à mon podcast! »

Une réponse simple, claire, impossible à mal interpréter: non, il n’y a rien entre eux!