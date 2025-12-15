Marie-Mai s'exclame: «j’ai pris du poids, and I love it»

Début du contenu principal.
Marie-Mai était de passage au balado Étienne te ramène, animé par Étienne Marcoux.
Dans un extrait partagé sur les médias sociaux de l’animateur, la chanteuse s’est confiée avec franchise et sans détour sur sa prise de poids.
Dans l’extrait diffusé sur les médias sociaux, Marie-Mai s’exprime sans filtre en lançant d’emblée : «J’ai pris du poids, and I love it!».
Malheureusement, ce changement corporel s’accompagne de nombreux commentaires. La chanteuse explique d’ailleurs que ceux des femmes sont souvent du genre : «Marie-Mai, elle se met bien trop d’affaires dans la face!». Elle poursuit avec humour : «Je suis comme: "Ah, mon Dieu, c'est du gras! J'en ai autour du bras! J'en ai sur le cul! J'en ai sur le ventre!" Pas sûr que, dans la vie, si je voulais me refaire faire la face, je serais comme : mets-moi ça partout!».
Appuyer sur le bouton JOUER pour voir l'extrait:
Dans la version longue de l’entrevue, on en apprend davantage sur Marie-Mai et sur ses débuts. Elle confie que, même si sa carrière a commencé à 18 ans, elle avait déjà vécu énormément avant sa majorité.
«Ma crise d’adolescence, je l’ai faite avant! Fak que moi, j’avais tout vécu. Pour vrai, j’étais une early bloomer. En secondaire 4, j’étais comme: pam, pam, pam… je voulais tout essayer dans la vie.»
Pour écouter la version longue de l'entrevue, rendez-vous ici!
Dans une vidéo, Marie-Mai a laissé tomber quelques indices sur les célébrités qui pourraient participer à la cinquième saison de l’émission.
Les rumeurs vont déjà bon train et les spéculations s’intensifient quant à l’identité de ceux et celles qui pourraient rejoindre Normand D’Amour dans la maison de Big Brother.