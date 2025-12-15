Marie-Mai s'exclame: «j’ai pris du poids, and I love it»

Dans l’extrait diffusé sur les médias sociaux, Marie-Mai s’exprime sans filtre en lançant d’emblée : «J’ai pris du poids, and I love it!».

Malheureusement, ce changement corporel s’accompagne de nombreux commentaires. La chanteuse explique d’ailleurs que ceux des femmes sont souvent du genre : «Marie-Mai, elle se met bien trop d’affaires dans la face!». Elle poursuit avec humour : «Je suis comme: "Ah, mon Dieu, c'est du gras! J'en ai autour du bras! J'en ai sur le cul! J'en ai sur le ventre!" Pas sûr que, dans la vie, si je voulais me refaire faire la face, je serais comme : mets-moi ça partout!».

Appuyer sur le bouton JOUER pour voir l'extrait: