Audrey et Sébastien de Survivor Québec passent BEAUCOUP de temps ensemble, voyez les photos

Les joueurs des deux saisons de Survivor Québec se sont retrouvés le temps d'un séjour dans un chalet.

C'est le gagnant de la première édition, Nicolas qui a été hôte de l'évènement et du même coup le remplaçant de Patrice Bélanger à l'animation.

De la première saison, on retrouvait, Sandrine, Sylvain, Maryse, Karine, Vicky et Nicolas. De la deuxième saison c'est, Florence, Érick, Gwladys, Olivier, Dominic, Deborah, Kassandre, Raphaël, Audrey et Sébastien qui en étaient les fiers représentants.

En savoir plus.

Vous aimerez aussi: