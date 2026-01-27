Passer au contenu principal
logo Noovo logo Noovo Info

Début du contenu principal.

En Vedette

Marie-Lyne Joncas dévoile quand tout a commencé avec son chum comédien

PAR :

Marie-Lyne Joncas et son amoureux, Steven-Lee Potvin, ont partagé l’écran dans la série Dumas.

Dans une story Instagram, l’humoriste et comédienne a dévoilé la scène où leur histoire a commencé. Un moment diffusé dans l’épisode du lundi 26 janvier, sur les ondes d’ICI TÉLÉ.

Dès le début de l’épisode, Sophie (Marie-Lyne Joncas) se fait aborder dans un restaurant par ce qui semble être un chasseur de têtes, Jérémy Beauvier (Steven-Lee Potvin). La scène précédente rend le tout intrigant lorsqu’il parle au téléphone en disant: «Elle arrive, même heure, même poste.»

Marie-Lyne a d’ailleurs partagé une photo de ce moment en story Instagram, accompagnée de la phrase: «C'est là que tout a commencé.» 

© Marie-Lyne Joncas

Ce n’était toutefois pas la première scène diffusée mettant en vedette le couple. Plus tôt cette saison, ils avaient déjà partagé un moment dans un bar, une scène que l’on a d’ailleurs pu revoir dans l’épisode de lundi.

Il est donc possible que la scène du restaurant ait été tournée avant… ou que le cœur de Marie-Lyne ait commencé à battre pour Steven lors de ce tête-à-tête à l’écran. 

© Instagram - Marie-Lyne Joncas

Récemment, le couple a partagé de tendres moments en voyage, et Marie-Lyne a dévoilé quelques parcelles de leur escapade en stories Instagram.

Découvrez les photos ici!

Vous aimerez aussi: 

En Vedette
PAR :