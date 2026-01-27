Marie-Lyne Joncas dévoile quand tout a commencé avec son chum comédien

Début du contenu principal.
Marie-Lyne Joncas et son amoureux, Steven-Lee Potvin, ont partagé l’écran dans la série Dumas.
Dans une story Instagram, l’humoriste et comédienne a dévoilé la scène où leur histoire a commencé. Un moment diffusé dans l’épisode du lundi 26 janvier, sur les ondes d’ICI TÉLÉ.
Dès le début de l’épisode, Sophie (Marie-Lyne Joncas) se fait aborder dans un restaurant par ce qui semble être un chasseur de têtes, Jérémy Beauvier (Steven-Lee Potvin). La scène précédente rend le tout intrigant lorsqu’il parle au téléphone en disant: «Elle arrive, même heure, même poste.»
Marie-Lyne a d’ailleurs partagé une photo de ce moment en story Instagram, accompagnée de la phrase: «C'est là que tout a commencé.»
Ce n’était toutefois pas la première scène diffusée mettant en vedette le couple. Plus tôt cette saison, ils avaient déjà partagé un moment dans un bar, une scène que l’on a d’ailleurs pu revoir dans l’épisode de lundi.
Il est donc possible que la scène du restaurant ait été tournée avant… ou que le cœur de Marie-Lyne ait commencé à battre pour Steven lors de ce tête-à-tête à l’écran.
Récemment, le couple a partagé de tendres moments en voyage, et Marie-Lyne a dévoilé quelques parcelles de leur escapade en stories Instagram.