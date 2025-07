Les Boys intronisés au Temple de la renommée: Voyez toutes les photos du tapis rouge!

Pssssssst! Le sixième film des Boys, réalisé par Richard Goudreau et Cathleen Rouleau, est officiellement en développement et sa sortie est prévue pour 2026. Le scénario, provisoirement intitulé Les Boys: Ainsi soit-il, est actuellement en cours d’écriture avec le soutien de la SODEC. Le projet est piloté par Sylvain Parent-Bédard, président de Juste pour rire et Juste pour divertir (anciennement ComediHa!), qui a acquis les droits de la franchise en 2020.

Sur notre photo: Cathleen Rouleau pose avec Sylvain Parent-Bédard, puisque le duo est en couple!