Marie-Josée Gauvin décroche l’animation d’une nouvelle émission

Belle surprise ce matin: on a appris que Marie-Josée Gauvin animera une nouvelle émission!
Elle sera à la barre d’un nouveau magazine culturel d’information qui arrivera au printemps 2026 sur Noovo et sur Crave.
Cette émission deviendra la référence pour tout savoir de ce qui se passe sur la scène artistique d’ici et d’ailleurs. Marie-Josée sera accompagnée de collaborateurs et de collaboratrices afin de décortiquer l’actualité culturelle.
Le magazine sera au cœur des plus grands événements du milieu culturel québécois. On pourra aussi y voir tous nos artistes préférés afin de découvrir leurs derniers projets.
«Plus qu’une simple nouveauté, ce magazine reflète notre engagement à soutenir la culture locale et à propulser la diversité des arts sous toutes leurs formes», a mentionné Suzane Landry, vice-présidente, Développement de contenu, programmation et information pour Bell Média au Québec, dans un communiqué de presse.
Marie-Josée est assurément la meilleure personne pour animer cette nouvelle émission puisqu’elle a déjà la chance de découvrir des artistes québécois à Quel talent!, mais aussi parce qu’elle anime le Pop pop balado avec son complice de longue date, Maxime Roberge.
Chaque semaine, ils ont la chance d’aborder les dernières sorties et nouvelles de la culture pop dans leur balado.
Pour le moment, on n’a pas plus de détails sur les collaborateurs et les collaboratrices qui vont accompagner Marie-Josée dans son nouveau magazine culturel d'information. On ne connaît également pas le nom de cette nouvelle émission.
On devrait toutefois avoir plus de détails au cours des prochains mois… Et on peut vous dire qu’on a vraiment hâte de tout savoir sur ce nouveau magazine culturel d'information!
