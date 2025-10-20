Marie-Josée Gauvin décroche l’animation d’une nouvelle émission

Belle surprise ce matin: on a appris que Marie-Josée Gauvin animera une nouvelle émission!

Elle sera à la barre d’un nouveau magazine culturel d’information qui arrivera au printemps 2026 sur Noovo et sur Crave.

Cette émission deviendra la référence pour tout savoir de ce qui se passe sur la scène artistique d’ici et d’ailleurs. Marie-Josée sera accompagnée de collaborateurs et de collaboratrices afin de décortiquer l’actualité culturelle.