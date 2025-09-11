Mélissa Désormeaux-Poulin prend la pose avec la plus jeune de ses co-stars

Début du contenu principal.
La populaire série Mea Culpa sera de retour dès janvier. Le projet mettant en vedette Mélissa Désormeaux-Poulin et Jessica Barker sera de retour pour une deuxième saison, diffusée les mardis à 20 h sur ICI Télé.
Cette semaine, l’équipe a accueilli la plus adorable des co-vedettes : la petite Livy, arrivée sur le plateau et qui a immédiatement charmé tout le monde, y compris Mélissa.
Pour l’instant, on ne sait pas encore quel rôle jouera la petite Livy dans la série, mais elle a vécu une magnifique journée de tournage sur Mea Culpa.
Et elle n’était pas la seule à en profiter! La jolie Alice a elle aussi eu droit à une journée sur le plateau cette semaine.
Voici la photo:
Dans la deuxième saison, on est propulsé huit mois plus tard. Bérénice (Mélissa Desormeaux-Poulin) travaille toujours au centre de justice réparatrice avec Sylvain, tout en lançant avec Marie-Do (Jessica Barker) et Lysanne (Cynthia Wu-Maheux) un bistro-boutique, Entre ciel et bières. En renouant avec son père, elle découvre des vérités surprenantes sur sa mère, Mireille, sénatrice au parcours impressionnant.