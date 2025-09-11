Mélissa Désormeaux-Poulin prend la pose avec la plus jeune de ses co-stars

La populaire série Mea Culpa sera de retour dès janvier. Le projet mettant en vedette Mélissa Désormeaux-Poulin et Jessica Barker sera de retour pour une deuxième saison, diffusée les mardis à 20 h sur ICI Télé.

Cette semaine, l’équipe a accueilli la plus adorable des co-vedettes : la petite Livy, arrivée sur le plateau et qui a immédiatement charmé tout le monde, y compris Mélissa.