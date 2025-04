Bonsoir bonsoir!: Découvrez les invités du 14 au 17 avril!

Voici ce qui nous attend du 14 au 17 avril :

Lundi 14 avril

Un début de semaine avec du caractère! On retrouve Régis Labeaume, l’énergique Mariana Mazza, l’humoriste belge Alex Vizorek, et Geneviève Brouillet, pour des échanges aussi drôles qu’intéressants.

Mardi 15 avril

Un plateau tout en créativité avec Guylaine Tremblay, Marie-Chantal Perron, Pascale Picard, Rébecca Déraspe et Denis Bouchard. Du théâtre à la musique, il y en aura pour tous les goûts!

Mercredi 16 avril

Place aux confidences et à l’humour avec Fabien Cloutier, Jessica Barker, Chantal Lacroix et Hubert Proulx. Une soirée qui s’annonce à la fois touchante et pleine d’esprit.

Jeudi 17 avril

On termine la semaine en force avec un plateau bien rempli : Sébastien Kfoury, Michelle Desrochers, William Cloutier, Claude Bégin, Guillaume Wagner et Maude Cyr-Deschênes. Une belle façon de boucler la semaine avec rires, musique et magie!