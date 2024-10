Mariana Mazza aborde sa séparation avec Alexandre Barrette

Elle a expliqué qu’elle avait déjà souhaité mettre fin à leur relation, mais qu’elle pleurait toujours et qu’elle ne se sentait pas prête à le quitter. Elle a ajouté qu’elle avait finalement eu la discussion nécessaire le lendemain.

«Le lendemain, on est allé dehors, je lui ai servi son café puis je lui ai dit: "Alex faut que je te parle." Il m'a regardé et il m'a dit: "On se laisse." Et j'ai dit: "oui, on se laisse" et je n'ai pas pleuré.»

Cliquez sur l'image pour voir l'extrait!