Marc Dupré avait un message pour sa fille

C’était jour de fête dans la famille de Marc Dupré mardi: la charmante fille du chanteur, Stella, célébrait son anniversaire.

L’auteur-compositeur-interprète qu'on adore a saisi l'occasion pour souligner la journée importante avec une déclaration qui a fait fondre le cœur des internautes.

On le sait, Marc Dupré est un papa très présent et surtout, très fier de sa talentueuse grande fille.