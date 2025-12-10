Marc Dupré avait un message pour sa fille

Début du contenu principal.
C’était jour de fête dans la famille de Marc Dupré mardi: la charmante fille du chanteur, Stella, célébrait son anniversaire.
L’auteur-compositeur-interprète qu'on adore a saisi l'occasion pour souligner la journée importante avec une déclaration qui a fait fondre le cœur des internautes.
On le sait, Marc Dupré est un papa très présent et surtout, très fier de sa talentueuse grande fille.
La complicité qu'il partage avec Stella Dupré est palpable, et il n'a pas manqué de le rappeler aujourd'hui à ses milliers d'abonnés.
Pour marquer cette journée toute spéciale, Marc Dupré a publié une magnifique photo où on le voit tout sourire aux côtés de sa fille.
Mais c'est surtout la légende accompagnant le cliché qui a retenu l'attention, des mots tendres adressés à Stella Dupré:
«Bonne fête à ma fille préférée… Ma chanteuse préférée, ma personne préférée.»
Il a simplement signé le tout d'un affectueux «Papa».
Profitant de sa tribune, Marc Dupré a aussi tenu à mettre en lumière le talent indéniable de sa «chanteuse préférée», partageant sa première chanson originale, une pièce intitulée Novembre.
Il a invité chaleureusement ses abonnés à aller découvrir l'univers musical de celle qui suit visiblement ses traces.
Vous pouvez d'ailleurs écouter la magnifique pièce Novembre juste ici:
Toute l'équipe se joint à Marc Dupré pour souhaiter un très joyeux anniversaire à la jeune femme!
