Marc Dupré livre de rares confidences sur sa relation avec sa fille

«J'ai du fun à mort avec ma fille! On rit, on a vraiment deux personnalités qui.. c'est parfait! On s'aime, on se respecte. Et elle m'apprend plein d'affaires. Elle me fait écouter plein de trucs que je ne connaissais pas. Elle me garde un peu dans l'ère du temps.»

De l'autre côté, on est certains que Stella Dupré profite des conseils de son père, qui évolue dans le show-business depuis plusieurs décennies.