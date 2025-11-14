Marc Dupré s’adresse à ses fans et leur offre «deux ans de travail, deux ans de sa vie»

Début du contenu principal.
Marc Dupré s’est adressé à ses fans vendredi matin afin de leur présenter le travail des deux dernières années, fier et ému de ce beau moment.
Le chanteur adoré du Québec propose effectivement en ce 14 novembre son 9e album intitulé Parce que ce soir.
C’est sur les réseaux sociaux que l’auteur-compositeur-interprète a tenu à jaser de la nouveauté, parlant d’un album empreint d’émotions, qui lui ressemble.
Assis devant son foyer, il a raconté que ce travail de longue haleine pouvait enfin prendre vie dans les maisons de ses fans. Il a confié:
«J’espère que vous allez l’aimer autant que j’ai eu de plaisir à le concocter. Deux ans de travail, deux ans de ma vie. J’y ai mis tout mon cœur et j’ai super hâte d’aller à votre rencontre en spectacle sur la route pour vous le présenter. Bonne écoute!»
Les 14 chansons qui composent ce nouvel album ont toutes une signification particulière pour Marc Dupré. En entrevue avec Info Lanaudière, il a expliqué que ces morceaux étaient très près de ce qu’il a vécu ces dernières années, que chacune d’elle est associée à un moment de son histoire.
«J’évoque la rupture, je parle de tristesse, de remise en question et d’attente, mais aussi d’espoir, de lâcher prise, d’envie d’être fou et d’enfin retomber sur ses pieds.
On y sent toute l’évolution de mes sentiments après une solide tempête.» a-t-il affirmé au média.
La fille du chanteur, Stella Dupré, a par ailleurs tenu à souligner la sortie de Parce que ce soir. Dans une story Instagram qui la montre sur scène avec lui, elle a inscrit que c’était son album préféré!
De nombreux spectacles sont au menu dans les prochains mois pour Marc Dupré qui s’arrêtera un peu partout au Québec.
Les dates de son show Parce que ce soir sont disponibles sur son site web et vous permet de sélectionner la salle la plus près de chez vous.
